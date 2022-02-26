Економічний експерт: понеділок у Москві почнеться з паніки

Клієнти російських банків на тлі початку військової операції в Україні повідомляють про черги на зняття готівки в деяких банкоматах, через те, що в них не вистачає грошей через високий попит

Російські банки говорять про достатній запас готівкової ліквідності, але визнають: з урахуванням попиту коштів вистачає не скрізь

Економічние експерт Віталій Шапран прогнозує, що понеділок у Москві швидше за все почнеться з паніки власників карток.

«У них таке було 24 лютого, коли відключення від SWIFT було лише у проекті санкцій», - нагадує Шапран.

Так, у себе на сторінці у Facebook він опублікував посилання на російський сайт РБК, який пише: «Російські банки говорять про достатній запас готівкової ліквідності, але визнають: з урахуванням попиту коштів вистачає не скрізь».

У матеріалі йдеться, що клієнти російських банків на тлі початку військової операції в Україні повідомляють про черги на зняття готівки в деяких банкоматах, через те, що в них не вистачає грошей через високий попит. Про це пишуть користувачі Twitter, з аналогічними труднощами зіткнулися і кореспонденти та їх знайомі.

Як розповів РБК клієнт «Тінькофф», він не зміг зняти більше 15 тис. руб. у банкоматі на південному сході Москви. Клієнт намагався отримати готівку, але гроші в банкоматі майже скінчилися. Співрозмовник РБК запитував різні варіанти транзакції: спочатку на суму 80 тис. руб., потім на 50 тис. та 20 тис. руб., але операція пройшла лише при зниженні суми.

У відділенні «Ощадбанку» у тому ж районі була довга черга у чотирьох банкоматів, один з яких уже не видавав готівку.

Клієнт «Райффайзенбанку» не зміг зняти готівку в одному з бізнес-центрів на півночі Москви. За його словами, близько 13:00 у банкоматі залишилося лише кілька сотень рублів. У той же час кореспондентові РБК хоч і вдалося зняти готівку в банкоматі «Альфа-банку» на південному сході Москви, але тільки в рублях: зняття коштів у доларах виявилося недоступним. І те саме – у низці банкоматів інших банків по місту.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба повідомив, що розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT, що розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT.