Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі

Глава МЗС України Кулеба заявив, що заради цього рішення працювала вся вартикаль української дипломаті

Дмитро Кулеба повідомив, що розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT. Міністр заявив, що цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України.

Глава МЗС України Кулеба заявив, що заради цього рішення працювала вся вартикаль української дипломатії.

«Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вартикаль української дипломатії – від президента України до аташе в українському посольстві. Дякую також тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України», – йдеться у повідомленні.

Берлін готовий підтримати санкції проти РФ щодо відключення Росії.

Раніше «Главком» повідомив, що у питанні відключення Росії від SWIFT визначилась й Угорщина: вона готова підтримати санкції.

Нагадаємо, європейські країни починають схилятися до повного відключення Росії від системи SWIFT.

Дмитро Кулеба увечері 25 лютого після розмови зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Водночас Угорщина на даний час не підтримує це рішення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, що він підтримує відключення Росії від SWIFT.

Сьогодні, 26 лютого, Кіпр підтримав відключення РФ від SWIFT.

Зазначимо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки в рамках санкцій США проти Росії за напад на Україну Москву не відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT. На цьому наголосив американський президент під час пресконференції 24 лютого.

SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.



