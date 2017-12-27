Екс-директор московської фабрики, який влаштував стрілянину, втік від поліції

Раніше Авер'янов розповів ЗМІ, що влаштував стрілянину, оскільки у нього відібрали фабрику

У головному управлінні МВС по Москві оголосили, що не можуть знайти колишнього директора кондитерської фабрики «Меншовик» Іллю Авер'янова, який влаштував стрілянину вранці 27 грудня. Про це повідомляє «Медуза». «Поліція перевірила всю територію фабрики, де, як передбачалося, переховувався Авер'янов, але не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Илля Авер'янов розшукується російською поліцією

Раніше Авер'янов розповів ЗМІ, що влаштував стрілянину, оскільки у нього відібрали фабрику

У головному управлінні МВС по Москві оголосили, що не можуть знайти колишнього директора кондитерської фабрики «Меншовик» Іллю Авер'янова, який влаштував стрілянину вранці 27 грудня.

Про це повідомляє «Медуза».

«Поліція перевірила всю територію фабрики, де, як передбачалося, переховувався Авер'янов, але не знайшла його. Тепер територію пошуків буде розширено», - йдеться у повідомленні.

У МВС вважають, що Авер'янов зник ще до того, як навколо фабрики виставили оточення.

Пошуки Авер'янова тривають з 10 ранку по Москві, коли перші наряди поліції прибули на місце події. Для пошуків Авер'янова у Москві введено план «Сирена».

Як повідомлялося, Авер'янов влаштував стрілянину вранці 27 грудня, коли на фабрику прийшли судові пристави з приводу стягнення боргів підприємства. З особистого карабіна «Сайга» він застрелив охоронця фабрики, який спробував його зупинити.

Потім колишній директор «Меншовика» забарикадувався. Він розповів ЗМІ, що влаштував стрілянину, оскільки у нього відібрали фабрику, звинувативши у цьому, у тому числі, співробітників прокуратури.