Екс-директора Одеського НПЗ шукає Інтерпол

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За даними розслідування, до злочинної схеми посадовець був залучений у 2013 році

Колишнього гендиректора ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» у рамках розслідування оборудок з нафтопродуктами оголосили у міжнародний розшук.

Про це 10 травня повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Зазначається, що прокуратура спільно з органами Національної поліції, Управління Служби безпеки України в області та Головним управлінням Державної фіскальної служби в області вживає заходи для розслідування оборудок з нафтопродуктами у злочинній схемі, організованій колишнім головою спостережної ради групи компаній, та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

За даними розслідування, у 2013 році члени угруповання залучили до злочинної схеми генерального директора ПАТ «Одеський нафтопереробний завод.

«Вказана особа вмотивовано підозрюється в участі у діяльності злочинної організації та злочинах, вчинених у складі вказаного угруповання, а саме умисному ухиленні від сплати зборів, вчиненому службовою особою підприємства, та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей», - говориться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що через злочинні оборудки з нафтопродуктами до державного бюджету не надійшло понад 3 млрд грн загальнобов’язкових платежів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього голову Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука та бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, підозрюваних у завданні збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація».