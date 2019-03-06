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    Екс-глава Nissan вийшов на волю під заставу в $9 млн

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    <p>Екс-глава Nissan Карлос Гон провів у в'язниці більше ста днів</p> - Екс-глава Nissan вийшов на волю під заставу в $9 млн

    Екс-глава Nissan Карлос Гон провів у в'язниці більше ста днів

    В лютому колишній топ-менеджер Nissan змінив команду адвокатів, оскільки попередня команда не змогла домогтися його звільнення під заставу

    Екс-глава Nissan Карлос Гон звільнений під заставу в 1 млрд єн ($8,9 млн) з в'язниці в Токіо, де він провів більше ста днів.

    Про це повідомляє японська корпорація NHK.

    Гон був арештований 19 листопада 2018 року. Йому пред'явлені звинувачення за декількома пунктами, включаючи заниження отриманої від Nissan винагороди в регуляторної звітності більше ніж на $80 млн за вісім років. Сам Гон заперечує всі звинувачення.

    В грудні колишньому голові ради директорів компанії Nissan було пред'явлено новий ордер на арешт - за підозрою у порушенні своїх зобов'язань з обтяжуючими обставинами.

    5 березня Токійський суд вирішив задовольнити прохання адвокатів Гона на його звільнення під заставу. Раніше суд відмовлявся відпускати Гона під заставу. В лютому колишній топ-менеджер змінив команду адвокатів, оскільки попередня команда не змогла домогтися його звільнення під заставу.

    Джерело: Интерфакс

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