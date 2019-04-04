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    Екс-главу Nissan знову заарештували

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    <p>Прокуратура веде розслідування нових звинувачень на адресу Карлоса Гона</p> - Екс-главу Nissan знову заарештували

    Прокуратура веде розслідування нових звинувачень на адресу Карлоса Гона

    Прокуратура в Токіо в черговий раз видала ордер на арешт 65-річного топ-менеджера Карлоса Гона

    Колишній глава автоконцернів Nissan і Renault Карлос Гон, який після 3,5-місячного арешту був звільнений під заставу на початку березня, знову узятий під варту.

    Прокуратура в Токіо знову видала ордер на арешт 65-річного топ-менеджера, повідомили вранці в четвер, 4 квітня, ряд японських ЗМІ, зокрема, агентство Кіодо і телерадіомовна корпорація NHK.

    Представники прокуратури приїхали в будинок Гона, після цього він був заарештований.

    Прокуратура веде розслідування нових звинувачень на адресу Гона. За даними агентства Дзідзі, мова йде про передбачуване розкрадання коштів Nissan в 2012-2018 роках. У числі іншого, гроші корпорації були витрачені на приватну яхту і інвестиції у фірму сина Гона. Крім того, екс-главу Nissan звинувачують в тому, що він перевів в концерн свої особисті інвестиційні втрати.

    Після затримання представники Карлоса Гона опублікували його заяву, в якому він називає свій арешт «обурливим». Гон звинуватив відповідальних осіб в Nissan в тому, що вони намагаються змусити його «замовкнути». «Я не зламаюся», - заявив колишній глава концерну.

    Нагадаємо, в березні екс-глава Nissan Карлос Гон був звільнений під заставу в 1 млрд єн ($8,9 млн) з в'язниці в Токіо, де він провів більше ста днів.

    Джерело: DW

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