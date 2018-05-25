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    Екс-охоронець Мотороли воює на боці Збройних сил України

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    Євген Листопад був охоронцем бойовика Мотороли&nbsp; - Екс-охоронець Мотороли воює на боці Збройних сил України
    Фото: Facebook Андрій Цаплієнко
    Євген Листопад був охоронцем бойовика Мотороли 

    Євген Листопад покинув Моторолу у 2015-му, втік з «ДНР», отримав амністію і вже два роки захищає Україну

    Колишній охоронець ватажка бойовиків Мотороли Євген Листопад воює під Горлівкою на стороні ЗСУ. Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко на сторінці в Facebook.

    «Кого не чекав зустріти в українських окопах під Горлівкою, так це охоронця Мотороли. Євген Листопад покинув свого шефа в 2015-м, біг з «ДНР», отримав амністію і вже два роки захищає Україну. Євген переконаний, що настав час йти вперед, але не штурмувати окуповані міста, а оточувати. Власне, для того, щоб замкнути кільце навколо Горлівки потрібен тільки наказ і трохи часу», - написав журналіст.

    Як відомо, одного з ватажків бойовиків «ДНР» Арсена Павлова, відомого як Моторола, ліквідували ввечері 16 жовтня 2016 року. Раніше ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова (Моторолу) Київ «оголосив війну «ДНР». Незабаром в «ДНР» заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста Мотороли.

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