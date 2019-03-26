Екс-президента Бразилії, якого підозрюють у корупції, звільнили з-під варти



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Екс-глава Бразилії був затриманий у справі про можливу корупцію під час будівництва комплексу АЕС «Ангра»

Суддя не побачив жодної загрози для подальшого перебігу розслідувань проти Темера, якщо той буде на волі

Суддя федерального суду в Ріо-де-Жанейро розпорядився 25 березня звільнити з-під варти колишнього президента Бразилії Мішеля Темера, затриманого минулого тижня за звинуваченням в корупції.

Суддя ухвалив, що немає потреби садити за ґрати 78-річного політика, оскільки той не становить загрози для суспільства, передає агенція новин AP.

Крім того, суддя не побачив жодної загрози для подальшого перебігу розслідувань проти Темера, якщо той буде на волі.

Екс-президента Мішеля Темера і ще сімох осіб ув'язнили 21 березня за звинуваченням в корупції. Тоді суд постановив, що їх слід тримати під вартою, щоб підозрювані не знищили можливих доказів.

78-річний екс-глава Бразилії був затриманий у Сан-Паулу у справі про можливу корупцію під час будівництва комплексу АЕС «Ангра». Зокрема, мова йде про хабарі на суму в один мільйон бразильських реалів (близько 230 тисяч євро).

Джерело: DW