Екс-радник Трампа Беннон відмовився від слів про «зраду» сина президента

Беннон зазначив, що що його коментарі не стосувались сина Трампа

Колишній радник президента Дональда Трампа Стів Беннон відмовився від коментарів про сина Трампа, якій він нібито дав автору книги про Білий дім. Про це Беннон оголосив у неділю, 7 січня, пише Reuters. Заява про сина Трампа в новій книзі, яка викликала обурення Білого дому і могла загрожувати впливу Беннона як



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Стів Беннон

Беннон зазначив, що що його коментарі не стосувались сина Трампа

Колишній радник президента Дональда Трампа Стів Беннон відмовився від коментарів про сина Трампа, якій він нібито дав автору книги про Білий дім.

Про це Беннон оголосив у неділю, 7 січня, пише Reuters.

Заява про сина Трампа в новій книзі, яка викликала обурення Білого дому і могла загрожувати впливу Беннона як потенційного консервативного брокера влади.

Слова Беннона, якого Трамп звільнив у серпні минулого року, використав у своїй книзі «Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа» журналіст Майкл Волфф.

Волфф писав, що Беннон вважає зустріч сина Трампа Дональда Джона з російською юристкою Наталею Весельницькою «зрадницькою» і «непатріотичною».

У заяві, опублікованій в неділю, Беннон зазначив, що що його коментарі не стосувались сина Трампа, а були адресовані Полу Манафорту — колишнього главі передвиборної кампанії Трампа.

«Дональд Трамп-молодший — він і патріот, і хороша людина. Він був невтомним, захищаючи свого батька під час кампанії, яка допомогла перетворити нашу країну», — розповів Беннон.

Він також вибачився, що його спростування затрималось у часі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його колишній радник Стів Беннон «втратив розум» після того, як втратив роботу в Білому домі.

Нагадаємо, Білий дім повідомив, що суперечливий чільний стратег кампанії Дональда Трампа, а потім його президентської адміністрації Стів Беннон залишив посаду.

18 серпня стало останнім днем посадовця в адміністрації.