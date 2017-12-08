Екс-ведуча Fox News розповіла, як Трамп намагався її поцілувати

Інцидент стався приблизно в той час, коли майбутній президент одружився на Меланії Трамп

Колишня ведуча телеканалу Fox News Джулієт Хадді розповіла, що президент США Дональд Трамп намагався поцілувати її. Про це повідомляє Page Six. Відзначається, що інцидент стався приблизно в той час, коли майбутній президент одружився на Меланії Трамп. За словами Хадді, в 2005 році Трамп запросив її на ланч в Трамп Тауер. Вона заявила, що



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Інцидент стався приблизно в той час, коли майбутній президент одружився на Меланії Трамп

Колишня ведуча телеканалу Fox News Джулієт Хадді розповіла, що президент США Дональд Трамп намагався поцілувати її.

Про це повідомляє Page Six.

Відзначається, що інцидент стався приблизно в той час, коли майбутній президент одружився на Меланії Трамп.

За словами Хадді, в 2005 році Трамп запросив її на ланч в Трамп Тауер. Вона заявила, що прощаючись біля ліфта, Трамп нахилився і спробував поцілувати її в губи.

Хадді додала, що «не була ображена цим жестом, але дуже здивувалася».

За її словами, пізніше Трамп жартував, що «намагався позалицятися до неї, але вона його відшила».

Раніше повідомлялося, що вісім жінок звинуватили відомого американського телеведучого і журналіста Чарлі Роуза в сексуальних домаганнях і непристойній поведінці.

Нагадаємо, під час виборів президента США Дональд Трамп потрапив у секс-скандал. Спершу у ЗМІ з’явилися записи із сексистськими висловлюваннями Трампа. Після цього низка жінок звинуватила політика у домаганнях.