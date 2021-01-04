Ексдепутат розповів, що в Україні підтримають вітчизняних виробників канабісу

Законопроєкт № 4553 пропонує імплементувати міжнародний досвід у сфері регулювання обігу конопель

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 4553, який передбачає легалізацію канабісу для медичних цілей. У разі ухвалення в першому читанні принциповим моментом буде внесення правок про стимулювання вирощування та експорту препаратів канабісу, а не ввезення до України імпортної продукції. Про це написав ексдепутата та політолог Ігор Попов на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, кілька транснаціональних компаній мають потужне виробництво й можуть легко встановити домінування на ринку.

«Тому квоти та імпортні мита повинні дати можливість українським виробникам «стати на ноги». А Мінекономіки мало би провести аналіз відкритості ринків у тих країнах, у яких проведена легалізація. Ну й досвід інших країн проказує, що від легалізації медичного канабісу до дозволу вживання «для рекреації» – одна лобістська кампанія», – повідомив він.

Законопроєкт № 4553 пропонує імплементувати міжнародний досвід у сфері регулювання обігу конопель для розширення доступу громадян України до лікування, проведення наукових досліджень ефективності конопель.

Авторами законопроєкту зазначені 30 народних депутатів із фракцій «Голос», «Слуга народу», «Європейська солідарність», а також позафракційні. Серед авторів нардепи фракції «Голос» Ольга Стефанишина, Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, нардеп фракції «Слуга народу» Віталій Безгін, а також представники фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Документ визначає вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом конопель, а також визначає і врегульовує розподіл функцій і повноважень контролюючих органів, які забезпечують боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних препаратів і прекурсорів.

Пропонується нова норма, згідно з якою обіг лікарських та промислових конопель допускається лише для використання в промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності, а також у медичній практиці за призначенням лікаря.