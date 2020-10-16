Підпишись на «Слуг народу» і безкоштовно отримай канабіс! Як Галкін потролив Зеленського (відео)



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Російський пародист спитав, чи може президент проводити такий референдум кожен тиждень, чи тільки перед виборами

Чи підтримуєш ти легалізацію медичного канабісу в Україні для тяжко хворих політиків? - запитав шоумен

Російський шоумен Максим Галкін відреагував на ініціативу свого колишнього колеги, а нині президента України Володимира Зеленського.

У Instagram Галкін записав пародію на опитування Зеленського до виборів 25 жовтня, запропонувавши свої питання українцям. Для цього він перейшов на українську мову і, як виявилося, говорить нею досить не погано і не гірше за деяких українських політиків.

Першим Галкін голосом, схожим на голос Зеленського, запитав, чи потрібно ставити в кутик депутата, який погано себе веде. Потім «Зеленський» поцікавився, чи потрібно скоротити усе населення України до 300 депутатів.

При чому між другим та третім питанням артист побіг з кімнати, попросивши почекати хвилинку. Те саме він потім зробив між четвертим і п’ятим запитанням.

Коли повернувся, Галкін запитав, «чи підтримуєш ти легалізацію медичного канабісу в Україні для тяжко хворих політиків?».

«Четверте. У 1687 році був опублікований закон, перший закон Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Чи треба підняти на міжнародному рівні питання, або усі люди виконують цей закон, або ніхто», - повідомив Галкін.

Далі російський пародист спитав, чи може президент проводити такий референдум кожен тиждень чи тільки перед виборами.

«І шосте питання: чи любиш ти реггі?», - запитав Галкін.

Далі шоумен закликав підписатися на усіх депутатів «Слуги народа» та «отримати безкоштовно медичний канабіс».

«За час мого правління завдяки вашим переглядам моїх роликів я отримав платинову кнопку Ютуба. Це наша спільна перемога», - додав шоумен голосом та інтонаціями, що схожі на Зеленського.

Між іншим, згідно з опитуванням, 40% виборців нічого не знають про опитування, яка влаштовує Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.

Як повідомлялося, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук не зміг сказати, за чиї кошти профінансують опитування на виборах.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що всенародне опитування, що анонсував Зеленський, проведе 25 жовтня громадська організація, профінансують меценати.