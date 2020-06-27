Під Офісом президента вимагають легалізувати медичний канабіс



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Під Офісом президента проходить акція за легалізацію медичного канабісу Фото: Олена Худякова/Укрінформ

Участь в акції бере близько сотні людей

Під будівлею Офісу Президента проходить акція, учасники якої заявляють про необхідність правового регулювання контрольованого обігу канабісу та його похідних для наукових та медичних потреб.

«Ми наголошуємо, що бездіяльність та ігнорування потреб та прав пацієнтів, зокрема у лікуванні препаратами на основі канабісу, суперечить як нормам Конституції, так і фундаментальним правам людини», – наголошують організатори заходу.

Учасники закликають Президента, уряд та парламентаріїв вжити заходів щодо забезпечення доступу пацієнтів до лікування препаратами, що містять канабіноїди, а також вимагають публічного звіту від органів центральної виконавчої влади про причини провалу в реалізації Стратегії державної політики щодо наркотичних засобів.

Участь в акції бере близько сотні людей. Дехто з них тримає плакати із закликами виконати їхні вимоги.

Акція проходить мирно.

«Наше право — жити без болю!» — у Києві закликали президента, уряд і парламент вжити заходів, аби надати важкохворим пацієнтам доступу до препаратів на основі медичного канабісу pic.twitter.com/S2WrpQRACf — hromadske (@HromadskeUA) June 27, 2020

Акцію організувала ініціатива «Конопляний Марш Свободи», а також Українська спільнота людей з розсіяним склерозом, Всеукраїнське об’єднання людей із наркозалежністю, спільноти «Афіна. Жінки проти раку», «Ветерани за медичний канабіс», організації «Міські Ініціативи та Суспільні Трансформації», «Українські Студенти за Свободу», клуб Otel’ і партії «Демократична Сокира» та «Партія Зелених».

Джерело: Укрінформ