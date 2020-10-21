Ексміністр економіки порадив молодим українцям не розраховувати на державну пенсію



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Милованов дав поради куди можна надійно вкласти заощадження

Це дуже погано, що зарплати маленькі, що пенсійний фонд в країні маленький, – каже Милованов

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов розкритикував пенсійну систему в Україні та дав поради щодо заощаджень. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами ексміністра, ще у 2004 році, під час навчання в Німеччині йому сказали, щоб він не розраховував на державну пенсію та порадили накопичувати заощадження самостійно.

«Така сама ситуація в Україні. Чи навіть гірша, бо економіка у нас слабкіша за німецьку. Скільки потрібно накопичувати? Рекомендації різні в різних країнах. Я відкладаю від 10 до 40% від свого доходу. Більшість моїх колег в США відкладають десь 15% зарплати. В Україні багато моїх друзів і колег не відкладають нічого. І це дуже погано. Досить часто, коли я кажу про необхідність відкладати, мені заперечують. Мовляв, «зарплата і так маленька, ми вже платимо відрахування в пенсійний фонд, а ти ще хочеш, щоб ми додатково відкладали. Ти що знущаєшся?». Ні, я не знущаюсь. А говорю правду. Якщо нічого не відкладати, то на пенсії не будеш мати грошей. Це дуже погано, що зарплати маленькі, що пенсійний фонд в країні маленький. І саме тому потрібно розраховувати на себе», – зазначає Милованов.

Крім того, економіст дав поради куди можна надійно вкласти заощадження.

«В що вкладати заощадження? Для України це дуже складне питання, бо у нас не працюють ринки капіталу та інвестиції досить часто ризикові або не дають доходу. Я б не вкладав в нерухомість. Вона не достатньо швидко зростає в ціні. Але це моя персональна думка. Я б поклав частину грошей на депозити, частину в ОВДП, і я у що є можливість частину в міжнародні цінні папери (такі можливості сьогодні є, законодавство дозволяє, а інвестиційні компанії надають інструменти). Накопичуйте і ставайте забезпеченими», – порадив Милованов.

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