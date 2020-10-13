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    Програму «золотих паспортів» закрито: Кіпр скасовує надання громадянства за інвестиції

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    Програму «золотих паспортів» закрито: Кіпр скасовує надання громадянства за інвестиції

    Програма буде припинена з 1 листопада

    Кіпр оголосив про припинення своєї програми громадянства в обмін на інвестиції після звинувачень у зловживанні системою.

    Про це повідомляє Reuters.

    Призупинення програми в її нинішньому вигляді набуде чинності з 1 листопада.

    При мінімальних інвестиціях у розмірі 2 мільйонів євро кіпрська схема надає паспорти, що гарантують безвізовий в'їзд до Європейського союзу, до якого острівна держава приєдналася в 2004 році.

    Ця схема, яку критикують як непрозору і супроводжувану ризиком відмивання грошей, користується популярністю у росіян, українців, а останнім часом - у китайців і камбоджійців.

    Оголошення про припинення програми відбулося після того, як телеканал «Аль-Джазіра» випустив в ефір документальний фільм про неї. У розслідуванні фігурують прізвища відомих українців.

    Журналісти, що видавали себе за посередників для уявного китайського інвестора з обвинувальним вироком, таємно знімали високопоставленого кіпрського державного чиновника, депутата і адвоката, які нібито пропонували допомогти процесу.

    За законом судимість повинна дискваліфікувати потенційного інвестора.

    Люди, зняті в документальному фільмі, стверджували, що потрапили в пастку, і сказали, що вони повідомили про це владі кілька місяців тому.

    Програма громадянства Кіпру в обмін на інвестиції діяла з 2014 року.

    Зазначимо, іще у серпні повідомлялося, що Кіпр вирішив лише посилити умови отримання громадянства за інвестиційною програмою.

    До слова, у 2017 році британське видання The Guardian повідомило, що власники великого бізнесу в Україні отримали паспорти ЄС за так званою схемою «золотих віз». Серед них, зокрема, були й олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов

    Кіпр
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