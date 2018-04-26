  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Експерт розповіла, як затяжна зима в Україні вплинула на озимі

    Поточний врожай пшениці можна очікувати на рівні 28 млн т. в залежності від гарних погодних умов у травні
    Затяжна зима з великою кількістю опадів у березні позитивно вплинули на стан озимих зернових культур. Очікується гарний врожай озимої пшениці на рівні 28 млн тон. Про це розповіла Марія Колесник, заступник директора ПроАгро Груп, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком». [READ_MORE] Цього року в Україні дуже гарні посіви
    • 26 Квiтня, 14:53
    • Розсилка

    Поточний врожай пшениці можна очікувати на рівні 28 млн т. в залежності від гарних погодних умов у травні

    Затяжна зима з великою кількістю опадів у березні позитивно вплинули на стан озимих зернових культур. Очікується гарний врожай озимої пшениці на рівні 28 млн тон. Про це розповіла Марія Колесник, заступник директора ПроАгро Груп, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    Читайте також

    Цього року в Україні дуже гарні посіви озимини.

    «Аграрії не пам’ятають такого вже років 10. У нас практично немає втрат по озимій пшениці та ячменю. Втрати можуть коливатися в межах 1%. Це навіть не статистична похибка. Україна буде з пшеницею», - говорить Колесник.

    За її словами затяжна зима позитивно вплинула на стан озимих зернових культур.

    «Зимові погодні викрутаси не вплинули погано на стан озимих. Спершу прийшов сніг, а потім опустилася температура. Тим більше не було -20 градусів. Додаткова волога у вигляді снігопадів у березні простимулювала покращення стану посівів. Єдине, що тепла зима на передодні, а потім занадто велика кількість вологи сприяє розвитку хвороб та збільшенню кількості шкідників. Тому треба вчасно подбати про захист рослин», - продовжує експертка.

    96% посівів пшениці – це озима пшениця. Поточний врожай пшениці можна очікувати на рівні 28 млн т. в залежності від гарних погодних умов у травні. Якщо в травні підуть дощі, то Україна отримає рекордний врожай по всіх зернових.

    Запис прес-конференції

     

    Читайте також
    аграрії пшениця Україна врожай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ