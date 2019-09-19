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    Експерти обговорять, чи можна зупинити ДТП в Україні (пресконференція)

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    Експерти обговорять, чи можна зупинити ДТП в Україні (пресконференція)

    Щороку близько шести тисяч сімей втрачають годувальників в результаті смерті від ДТП

    19 вересня в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться пресконференція на тему: «Чи можна зупинити дорожньо-транспортні пригоди та скільки вони коштують державі».

    Запрошені гості: Олександр Копиленко, Директор Інституту законодавства Верховної Ради України, Академік Національної Академії наук України; Олена Щетініна, експертка Інституту безпеки дорожнього руху, завідувачка кафедрою вищої та прикладної математики Київського національного торгово-економічного університету; Володимир Крохмаль, юрист – міжнародник, співзасновник Інституту безпеки дорожнього руху.

    Учасники пресконференції закцентують свою увагу на питанні безпеки дорожнього руху, як складової частини національної безпеки, яка вартість життя людини, питання Європейської директиви з автострахування №2009/103/ЄС.

    Щороку близько 6 тисяч сімей втрачають годувальників в результаті смерті від ДТП і 30 тисяч осіб отримують травми, з них 20% стають людьми з інвалідністю першої групи. Для дітей та молоді 15-24 років смерть від ДТП є першою за поширеністю причиною смерті.

    За оцінками експертів Європейського інвестиційного банку, щорічний збиток від дорожньо-транспортних пригод для економіки України становить 4,5 млрд доларів. У структурі цього збитку близько 70% - це втрати людського капіталу.

    Ситуація, що склалася, призводить до суттєвих демографічних і бюджетних втрат: недоотримані доходи держави, допомоги по інвалідності, компенсаційні виплати, витрати на порятунок і т.д. Проблема аварійності на дорогах перетворилася у загрозу національної безпеки.

    Нагадаємо, 15 вересня поблизу селища Макарів на Київщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири людини.

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