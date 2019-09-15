В ДТП на Київщині загинули чотири людини
Біля селищі Макарів зіткнулися легковий та вантажний автомобілі
Поблизу селища Макарів на Київщині у неділю сталася смертельна ДТП.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
«15 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Макарів внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири особи», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що для деблокації тіл загиблих залучено вісім рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.
Причини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, 12 вересня у в Києві сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Одна людина загинула, четверо - у лікарнях.
На проспекті Перемоги біля станції метро «Шулявська» у Києві маршрутний автобус №465 збив чоловіка, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці.