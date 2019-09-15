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    В ДТП на Київщині загинули чотири людини

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    В ДТП на Київщині загинули чотири людини

    Біля селищі Макарів зіткнулися легковий та вантажний автомобілі

    Поблизу селища Макарів на Київщині у неділю сталася смертельна ДТП.

    Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «15 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Макарів внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири особи», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що для деблокації тіл загиблих залучено вісім рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

    Причини ДТП встановлюються.

    Нагадаємо, 12 вересня у в Києві сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Одна людина загинула, четверо - у лікарнях.

    На проспекті Перемоги біля станції метро «Шулявська» у Києві маршрутний автобус №465 збив чоловіка, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці.

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