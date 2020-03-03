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    Експерти пояснять, як совєтська пропаганда спотворила поняття «сіонізму»

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    Експерти пояснять, як совєтська пропаганда спотворила поняття «сіонізму»
    Ілюстративне фото

    Фахівці розкажуть, яким чином пояснювати справжнє значення поняття «сіонізму» та як його очистити від совєтської пропаганди

    У вівторок, 3 березня, о 16:00 в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться пресконференція на тему: «Сіонізм. Як совєтська пропаганда спотворила поняття?»

    Запрошені гості: Йосиф Зісельс, виконавчий президент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України; Олена Заславська, виконавча директорка Сіоністської федерації України; Світлана Кузьміна, директорка Інституту філології та журналістики Таврійського національного університету.

    Само слово «сіонізм» і досі викликає у багатьох, народжених у часи Радянського Союзу, страх, побоювання, недовіру, а більшість народжених вже після розпаду Союзу й поготів не знає справжнього значення цього поняття та глибини історичних подій, які з ним пов’язані.

    Експерти розкажуть, яким чином пояснювати справжнє значення поняття «сіонізму» та як його очистити від совєтської пропаганди. 

    Сіонізм - це єврейський національний рух, що ставить своєю метою об'єднання і відродження єврейського народу на його історичній батьківщині Ерец Ісраель (Земля Ізраїлю).
    пропаганда Радянська влада СРСР
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