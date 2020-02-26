Заборона російських соцмереж виявилась ефективною, – СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наслідком санкцій стало скорочення української аудиторії заборонених інформаційних ресурсів

Аналіз інформаційної складової ефективності заборони російських соцмереж «ВКонтакте» та «Одноклассники» свідчить про позитивні результати застосованих обмежувальних заходів. Про це повідомили у Службі безпеки, пише РБК-Україна.

Зазначається, що прямим наслідком запровадження санкцій стало скорочення української аудиторії заборонених інформаційних ресурсів, завдяки чому істотно звузилася цільова аудиторія, проти якої було спрямовано негативні інформаційні впливи РФ.

«Разом з тим, зазначені соціальні мережі надалі використовуються російськими спецслужбами як інструмент інформаційної війни проти України. Протягом 2019 року слідчими органів безпеки було відкрито 34 кримінальних проваджень щодо власників сепаратистських спільнот та пропагандистів сепаратизму у соцмережах «ВКонтакте» та «Одноклассники», дії яких містять ознаки вчинених злочинів, передбачених ст. 109, ст. 110 та ст. 258-3 КК України. У рамках цих кримінальних проваджень винесено 21 обвинувальний вирок суду», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що згідно з ч. 1 ст. 5 закону України «Про санкції», СБУ має право винести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій.

«Остаточне рішення щодо застосування персональних санкцій ухвалюється РНБО та вводиться в дію указом президента», – додали в СБУ.

Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня 2017 року про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Також Порошенко запровадив тоді трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Читайте також матеріал «Главкома»:



