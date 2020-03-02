Дипломат розповів, чи можна «усвідомити Росію»
Український письменник і дипломат Сергій Борщевський розповів про агресивну сутність РФ
Сьогодні, 2 березня, в пресцентрі «Главкома» відбулась зустріч в рамках проекту «Агреман» із письменником та дипломатом Сергієм Борщевським на тему: «Усвідомити Росію».
Під час зустрічі обговорювалися такі питання:
- Берестейський мирний договір між державами Четверного союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарське царство та Османська імперія) і радянською Росією (укладено 3 березня 1918 року) та тодішня реакція заходу на анулювання документа Росією;
- реакція гарантів безпеки України та світу на порушення Росією Будапештського меморандуму;
- помилкове припущення Заходу, ніби Росія мало-помалу стає «нормальною» країною;
- факти російської історії різних періодів незаперечно свідчать про агресивну, загарбницьку, антидемократичну сутність Росії, незалежно від того, під якими назвами вона виступала – Московія, Російська імперія, СРСР чи Російська Федерація;
- спроба отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочки викликала в демократичному світі більше емоцій, ніж загибель у протистоянні російській агресії тисяч наших співвітчизників.
Слід нагадати, що шість років тому, 1 березня 2014 року, Росія офіційноухвалила рішення щодо введення своїх військ на територію України.