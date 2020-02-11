Експерт розкаже про російську військову загрозу на кордонах України трансляція



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Бєлєсков розгляне питання створення російської військової інфраструктури на кордонах України, результати програми переозброєння ЗС РФ на 2011-20 роки по частині загрози для України, необхідні контрзаходи України

У вівторок, 11 лютого, об 11:00 в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться пресконференція на тему: «Російська військова загроза на кордонах України».



Запрошений гість: Микола Бєлєсков, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Експерт розгляне наступні питання: Створення російської військової інфраструктури на кордонах України, результати програми переозброєння ЗС РФ на 2011-20 роки по частині загрози для України, тенденції тренувань і підготовки російської армії, необхідні контрзаходи України для посилення ефекту стримування.

Як повідомлялось, генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв’ю «Главкому» прокоментував мирні ініціативи Офісу президента. Заступник секретаря РНБО переконаний, що першочергове завдання глави держави – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.



