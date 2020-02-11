«Війну треба закінчувати, але…» Генерал Кривонос прокоментував мирні ініціативи Офісу президента



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Володимир Кривонос: першочергове завдання президента – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів

Затягування війни – це небажаний для нас сценарій, вважає заступник секретаря РНБО

За останніми соцопитуваннями переважна більшість людей чекають від президента Зеленського миру. Генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв’ю «Главкому» оцінив шанси президента виконати цю обіцянку.

«Той тягар, який він (Володимир Зеленський, - «Главком») отримав від попередньої влади багато до чого його забов’язує. Я кажу про ті рішення, які приймались раніше, – навіть ще до Порошенка. Адже коли йдеться про міжнародні домовленості, то тут мова йде не про прізвища, а про посаду, на якій особа відповідає про безпеку держави. Бажання закінчити війну абсолютно зрозуміле і це питання потрібно вирішувати. Тому що затягування війни – це небажаний для нас сценарій. З іншого боку, для Росії дуже вигідно зробити тут друге Придністров’я чи Південну Осетію. Адже незакрита проблема – це чиряк, який болить і з яким ти не знаєш що робити: йти до лікаря чи самому його видавити», - заявив заступник секретаря РНБО.

Кривонос переконаний, що війну треба закінчувати, але ми повинні чітко розуміти, що ми отримаємо на виході. Ми не повинні втратити національного суверенітету і повернути свої землі. Тому, за його словами, першочергове завдання президента – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.

Генерал додав, що зараз таких активних дій, які були в 2014-15 роках, немає. Вони перейшли у фазу провокацій з того боку і наших відповідей на них. Тому зараз, на його думку, ключовим є те, наскільки у нас вистачить терпіння. Адже ті провокації, які створюються з боку «ЛДНР», сильно впливають на психіку солдат.

«Тому для закінчення війни завдання номер один – розробка комплексу заходів, які треба здійснити всередині країни і на міжнародному рівні. Ми чітко розуміємо, що сподіватися можемо в першу чергу лише на себе, але без міжнародної підтримки з таким ворогом, як Росія, нам самим буде дуже важко. І тут наші державні інтереси повинні бути на першому місці», - резюмував Кривонос.

Також нагадаємо, що заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос пояснив, яку місію виконує Сивохо у команді Зеленського.