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    Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції

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    Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції

    Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було

    10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

    • поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї,
    • неподалік Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомету - 5 пострілів.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли наших позицій, а саме:

    • в районі Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомету - 4 постріли,
    • поруч з населеним пунктом Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомету,
    • неподалік Новолуганського – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

    З початком цієї доби, 11 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

    Нагадаємо, на Луганщині бойовики проводять вогневу розвідку українських позицій.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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