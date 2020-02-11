Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції
Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було
10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:
- поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї,
- неподалік Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомету - 5 пострілів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли наших позицій, а саме:
- в районі Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомету - 4 постріли,
- поруч з населеним пунктом Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомету,
- неподалік Новолуганського – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.
З початком цієї доби, 11 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, на Луганщині бойовики проводять вогневу розвідку українських позицій.