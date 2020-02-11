Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції



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Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було

10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї,

неподалік Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомету - 5 пострілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли наших позицій, а саме:

в районі Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомету - 4 постріли,

поруч з населеним пунктом Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомету,

неподалік Новолуганського – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби, 11 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, на Луганщині бойовики проводять вогневу розвідку українських позицій.