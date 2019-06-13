Експертизи у справі проекту «Стіна» були проведені з порушеннями - Держприкордонслужба



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У разі, якщо вина військовослужбовців ДПСУ буде встановлена, вони нестимуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства

У Держприкордонслужбі України заявили, що основними доказами у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів, виділених на реалізацію проекту «Стіна» на російськоукраїнському кордоні, є експертизи, які були проведені з порушеннями. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

У відомстві повідомили, що у межах компетенції ДПСУ співпрацювала з органами досудового розслідування і надавала всю необхідну інформацію.

«В той же час, як випливає із повідомлень про підозру, твердження органу досудового розслідування не підтверджується жодними належними доказами. Крім цього, висновки, згідно повідомлень про підозру вручених підозрюваним у даному кримінальному провадженні, також спростовуються низкою доказів, наявних у сторони захисту. Так, наприклад, головними доказами у даному кримінальному провадженні, які нібито обґрунтовують збитки згідно ч.5 ст. 191 ККУ, є експертизи. Однак усі вони були проведені із значними порушеннями», - йдеться у повідомленні.

Також прикордонники стверджують, що дане кримінальне правопорушення згідно повідомлень про підозру обґрунтовується висновками судовоекономічних експертиз повторними, проведеними за ухвалою слідчого судді.

У той же час у ДПСУ зазначили, що висновки вищевказаної експертизи спростовуються рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанції, а також низкою інших експертиз, проведених різними експертними установами. Та інші порушення і невідповідності.

«Передача справи до суду свідчить про завершення досудового розслідування, в подальшому докази сторін уже слухатиме суд. У разі, якщо вина військовослужбовців ДПСУ буде встановлена, вони нестимуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства», - заявили у відомстві.

Як відомо, справу розкрадань на проекті «Стіна» скерували до суду. У лютому речник Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що готовність комплексу прикордонних споруд на російсько-українському кордоні (т.зв. проект «Стіна») наразі становить приблизно 30%, що адекватно його фінансуванню.