Проект «Стіна» реалізовано на 30% - Держприкордонслужба



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«Стіна» на кордоні з Росією

За словами речника Держприкордонслужби України Олега Слободяна, зведення прикордонних споруд на російсько-українському кордоні здійснюється відповідно до фінансування

Готовність комплексу прикордонних споруд на російсько-українському кордоні (т.зв. проект «Стіна») наразі становить приблизно 30%, що адекватно його фінансуванню, заявляє речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Він здійснюється відповідно до фінансування. Наразі стан реалізації проекту становить орієнтовно 30%, що адекватно обсягам фінансування», - сказав Слободян

При цьому, за його словами, на ділянці в Харківській області реалізацію проекту майже завершено, і вона вже показала свою надзвичайну ефективність. «Наприклад, на ділянці Харківської області, де цей проект майже завершено, рівень контролю над кордоном становить фактично 100%. Там майже немає порушень державного кордону», - зазначив речник Держприкордонслужби.

Слободян також розповів деталі перенесення термінів реалізації проекту, зазначивши, що вони залежали від фінансування, при цьому реалізація проекту ніколи не зупинялася. «Він у процесі весь час. Інша справа, що в першій редакції ми його мали завершити в 2018 році, але, з огляду на фінансування, тобто воно відставало вже з самого початку від запланованого - термін реалізації відтягнули до 2020 року. І минулого року ми знову змушені були ініціювати перед Кабміном продовження терміну реалізації ще на один рік, тобто зараз крайня точка реалізації цього проекту - 2021 рік», - розповів він.

Спікер Держприкордонслужби висловив співчуття через те, що процес реалізації проекту йде «не тими темпами, якими ми хотіли б». «Але... ми глибоко впевнені в тому, що цей проект дуже важливий для України, якій однозначно потрібно докласти максимум зусиль, щоб його реалізувати», - наголосив О.Слободян.

Проект «Стіна» включає інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, а також територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

У листопаді 2018 року глава МВС Арсен Аваков заявив, що інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону виконано майже на 47%.