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    Україна збільшила експорт електроенергії майже на третину

    Обсяги виробництва електроенергії минулого року зросли на 0,3%
    За підсумками 2017 року Україна наростила на 28,6% експорт електроенергії. Про це повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. «Обсяги експорту електроенергії у 2017 році зросли на 28,6%», — розповіли у профільному міністерстві. При цьому зазначається, що обсяги
    • Сьогодні, 11:13
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    Обсяги виробництва електроенергії минулого року зросли на 0,3%

    За підсумками 2017 року Україна наростила на 28,6% експорт електроенергії. Про це повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

    «Обсяги експорту електроенергії у 2017 році зросли на 28,6%», — розповіли у профільному міністерстві.

    При цьому зазначається, що обсяги виробництва електроенергії зросли на 0,3%.

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    Раніше повідомлялось, Україна планує збільшити експорт електроенергії у 2018 році на 18% — до 5855 млн кВт/год. Нарощування генерації дозволить збільшити експорт електроенергії на 18% до 5855 млн кВт/год.

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