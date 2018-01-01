Україна збільшила експорт електроенергії майже на третину

Обсяги виробництва електроенергії минулого року зросли на 0,3%

За підсумками 2017 року Україна наростила на 28,6% експорт електроенергії. Про це повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. «Обсяги експорту електроенергії у 2017 році зросли на 28,6%», — розповіли у профільному міністерстві. При цьому зазначається, що обсяги



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Обсяги виробництва електроенергії минулого року зросли на 0,3%

За підсумками 2017 року Україна наростила на 28,6% експорт електроенергії. Про це повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

«Обсяги експорту електроенергії у 2017 році зросли на 28,6%», — розповіли у профільному міністерстві.

При цьому зазначається, що обсяги виробництва електроенергії зросли на 0,3%.

Раніше повідомлялось, Україна планує збільшити експорт електроенергії у 2018 році на 18% — до 5855 млн кВт/год. Нарощування генерації дозволить збільшити експорт електроенергії на 18% до 5855 млн кВт/год.

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