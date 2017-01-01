Експорт України майже за рік зріс на 21%

Найбільше зріс експорт продукції АПК та харчової промисловості

Експорт товарів з України зріс на 20,9% за 10 місяців 2017 року. Про це повідомляє Урядовий портал. «За підсумками 10 місяців 2017 року експорт товарів склав $35,2 млрд і збільшився на $6,7 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшення обсягів експорту товарів відбулося за всіма товарними групами», - йдеться у



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Найбільше зріс експорт продукції АПК та харчової промисловості

Експорт товарів з України зріс на 20,9% за 10 місяців 2017 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«За підсумками 10 місяців 2017 року експорт товарів склав $35,2 млрд і збільшився на $6,7 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшення обсягів експорту товарів відбулося за всіма товарними групами», - йдеться у повідомленні.

Найбільше зріс експорт: продукції АПК та харчової промисловості – на $2,7 млрд (на 22,8%),

продукції металургійного комплексу – на $1,2 (на 17,3%),

мінеральних продуктів – на $1,2 млрд (на 52,8%),

продукції машинобудування – на $481,7 млн (на 13,6%),

різних промислових товарів – на $252,6 млн (на 28,8%),

продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості – на $182,3 млн (на 11,5%),

продукції легкої промисловості – на $95,1 млн (на 12,0%),

деревини, паперової маси та виробів з неї – на $21,5 млн (на 1,5%).

Найбільша питома вага в українському експорті належить: продукції АПК та харчової промисловості (41,3%), продукції металургійного комплексу (23,0%), продукції машинобудування (11,4%), мінеральним продуктам (9,4%), продукції хімічної промисловості (5,0%), продукції з деревини (4,1%).

Протягом десяти місяців 2017 року зросли поставки українських товарів до Австралії та Океанії – на 288,1%; Америки – на 62,0%; Європи – на 30,6%; СНД – на 15,8%; Азії – на 12,8%; Африки – на 8,6%.

Серед основних торговельних партнерів України в експорті товарів у січні-жовтні 2017 року – країни Європейського Союзу з питомою вагою 40,2% у загальному обсязі експорту товарів, Росія – 9,3%, Туреччина – 5,7%, Індія - 5,2%, Китай - 4,6%, Єгипет - 4,3%, Білорусь - 2,6%, США - 1,9%, Молдова - 1,6%, Іран - 1,4%.

ЄС – найбільший торговельний партнер України. Питома вага у зовнішньоторговельному обороті товарів України у січні-жовтні 2017 року - 41,3%. Зовнішньоторговельний оборот товарів з країнами ЄС за 10 місяців 2017 року збільшився на 26,1% (або на $6,4 млрд) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Експорт товарів до країн ЄС склав $14,2 млрд і зріс на 30,3% (або на $3,3 млрд).

Основними торговельними партнерами України також залишаються Китай, Туреччина та США. На їх частку припадає відповідно 8,2%, 3,9% та 3,7% зовнішньоторговельного обороту товарів у січні-жовтні 2017 року. Зовнішньоторговельний оборот товарів з Китаєм у січні-жовтні 2017 року збільшився на 15,5% порівняно з січнем-жовтнем 2016 року та склав 6,1 млрд дол. У січні-жовтні 2017 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами з Туреччиною збільшився на 16,9% у порівнянні з січнем-жовтнем 2016 року і становив $2,9 млрд. Зовнішньоторговельний оборот товарів з США у січні-жовтні 2017 року збільшився на 57,6% і становив $2,8 млрд. Експорт товарів зріс на 91,9% і склав $674,7 млн.