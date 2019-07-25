Експрезидент Киргизстану втік до Росії

Спеціальна депутатська комісія висунула проти Атамбаєва шість обвинувачень

Колишній президент Алмазбек Атамбаєв вилетів з Киргизстану в РФ через російську авіабазу в Канті.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

«Приватний літак в Канті не посадять, це буде не військовий літак, але це компанія. Пізніше вам надішлють більш детальну інформацію, можливо навіть фотографії з борту. Все буде добре. Завтра о 7 вечора я повернуся (з РФ-ред.)», - сказав він.

Раніше Алмазбек Атамбаєв повідомляв, що летить в Росію на запрошення своїх друзів, однак не уточнив, з ким саме має намір зустрітися.

Повідомляється, що Слідча служба МВС тричі викликала на допит колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, щоразу він відмовлявся з'явитися на нього. Представник Атамбаєва з юридичних питань Сергій Слєсарєв заявив, що повістки МВС про виклик Атамбаєва на допит не підлягають виконанню, оскільки у нього недоторканність та імунітет від будь-яких допитів у кримінальних справах відповідно до Закону КР «Про гарантії діяльності президента КР» від 2003 року.

Як повідомлялося, 27 червня парламент позбавив Алмазбека Атамбаєва статусу експрезидента, що дозволяє правоохоронним органам притягати його до кримінальної відповідальності.

Дещо раніше спеціальна депутатська комісія висунула проти Атамбаєва шість обвинувачень. Генпрокуратура за підсумками своєї перевірки зробила висновок, що п'ять з них мають під собою підстави. Обвинувачення стосуються причетності Атамбаєва до незаконного звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва, корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека, постачання вугілля на ТЕЦ.

Сам Атамбаєв називає обвинувачення політично мотивованими. В його будинку в селі Кой-Таш прихильники колишнього президента створили штаб на підтримку Атамбаєва.