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    Епідемія грипу в США: померли 84 дитини

    У США триває найнебезпечніша епідемія грипу з 2009 року
    Центри контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомили, що нинішня епідемія грипу в США призвела до 84 летальних наслідків серед дітей. Це найнебезпечніша епідемія з 2009 року, коли світ охопила пандемія «свинячого грипу». У доповіді Центрів - провідної федеральної організації США, відповідальної за охорону здоров'я - зазначено,
    • Сьогодні, 09:56
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    У США триває найнебезпечніша епідемія грипу з 2009 року

    Центри контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомили, що нинішня епідемія грипу в США призвела до 84 летальних наслідків серед дітей. Це найнебезпечніша епідемія з 2009 року, коли світ охопила пандемія «свинячого грипу».

    У доповіді Центрів - провідної федеральної організації США, відповідальної за охорону здоров'я - зазначено, що епідемія грипу триває в 48 з 50 штатів США.

    Станом на 27 січня, причиною майже 10% смертей в США були грип або пневмонія. Кожен 13 візит до лікаря був пов'язаний з симптомами грипу.

    В іншій доповіді CDC зазначено, що вакцина, яка в цьому сезоні в США використовувалася для запобігання епідемії, виявилася ефективною лише на 25%. Однак більшість померлих дітей не були щеплені.

    Раніше повідомлялося про 63 жертв від грипу серед дітей.

    Нагадаємо, у Чернівцях карантин у школах через ГРВІ продовжили ще на тиждень – до 23 лютого включно.

    Джерело: Голос Америки

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