Епідемія грипу в США: померли 84 дитини
- Сьогодні, 09:56
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У США триває найнебезпечніша епідемія грипу з 2009 року
Центри контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомили, що нинішня епідемія грипу в США призвела до 84 летальних наслідків серед дітей. Це найнебезпечніша епідемія з 2009 року, коли світ охопила пандемія «свинячого грипу».
У доповіді Центрів - провідної федеральної організації США, відповідальної за охорону здоров'я - зазначено, що епідемія грипу триває в 48 з 50 штатів США.
Станом на 27 січня, причиною майже 10% смертей в США були грип або пневмонія. Кожен 13 візит до лікаря був пов'язаний з симптомами грипу.
В іншій доповіді CDC зазначено, що вакцина, яка в цьому сезоні в США використовувалася для запобігання епідемії, виявилася ефективною лише на 25%. Однак більшість померлих дітей не були щеплені.
Раніше повідомлялося про 63 жертв від грипу серед дітей.
Нагадаємо, у Чернівцях карантин у школах через ГРВІ продовжили ще на тиждень – до 23 лютого включно.
Джерело: Голос Америки