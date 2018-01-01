У школах Чернівців продовжили карантин
- Сьогодні, 06:15
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Карантин у школах Чернівців продовжили ще на тижденьУ Чернівцях карантин у школах через ГРВІ продовжили ще на тиждень – до 23 лютого включно.
Про це на власній ФБ-сторінці повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.
«За рекомендацією епідеміологів вирішили карантин у школах продовжити ще на тиждень – до 23 лютого включно. Захворюваність на ГРВІ серед школярів сьогодні у Чернівцях становить 19,5%», – повідомив він.
«Є тенденція до зниження, але це ще високий показник. Лікарі радять ще 3-5 днів навчальний процес не поновлювати. Прислухалися. Продовжуємо навчатися дистанційно», – додав мер.
Нагадаємо, у Києві станом на понеділок, 12 лютого, на карантин закрито 119 шкіл.
Станом на 8 лютого у Києві було призупинено заняття у 57 школах (1606 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%.
Раніше медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом.
6 лютого у Києві через грип було оголошено карантин у 20 школах. У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці також на тиждень продовжено карантин.