У США від грипу померли 63 дитини
- Сьогодні, 21:47
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У 2018 році грип близький до того, який був при епідемії H1N1 в 2009 році
У Сполучених Штатах за сезон у 2018-му році від грипу померли 63 дитини, при чому три чверті з них не були вакциновані.
Про це повідомляє Reuters.
«Цей сезон грипу продовжує бути надзвичайно складним та інтесивним, з дуже високим рівнем захворюваності та госпіталізації. Все свідчить про те, що активність грипу висока, і, ймовірно, триватиме ще кілька тижнів», — повідомила виконувачка обов’язків директора Центрів з контролю та профілактики захворювань США Енн Шухат.
Фахівці заявили, що у 2018 році грип близький до того, який був при епідемії H1N1 в 2009 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулий тиждень в Україні через грип померли дві дитини до 7 років.
У п'яти областях України перевищено епідемічний поріг грипу до 25%. Це Вінницька (на 8,1%), Волинська (7,7%), Житомирська (12,3%), Рівненська (4,7%) та Хмельницька області (5,7%).