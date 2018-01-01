У США від грипу померли 63 дитини

У 2018 році грип близький до того, який був при епідемії H1N1 в 2009 році

У Сполучених Штатах за сезон у 2018-му році від грипу померли 63 дитини, при чому три чверті з них не були вакциновані. Про це повідомляє Reuters. «Цей сезон грипу продовжує бути надзвичайно складним та інтесивним, з дуже високим рівнем захворюваності та госпіталізації. Все свідчить про те, що активність грипу висока, і,



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У 2018 році грип близький до того, який був при епідемії H1N1 в 2009 році

У Сполучених Штатах за сезон у 2018-му році від грипу померли 63 дитини, при чому три чверті з них не були вакциновані.

Про це повідомляє Reuters.

«Цей сезон грипу продовжує бути надзвичайно складним та інтесивним, з дуже високим рівнем захворюваності та госпіталізації. Все свідчить про те, що активність грипу висока, і, ймовірно, триватиме ще кілька тижнів», — повідомила виконувачка обов’язків директора Центрів з контролю та профілактики захворювань США Енн Шухат.

Фахівці заявили, що у 2018 році грип близький до того, який був при епідемії H1N1 в 2009 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулий тиждень в Україні через грип померли дві дитини до 7 років.

У п'яти областях України перевищено епідемічний поріг грипу до 25%. Це Вінницька (на 8,1%), Волинська (7,7%), Житомирська (12,3%), Рівненська (4,7%) та Хмельницька області (5,7%).