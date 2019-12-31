Епіфаній дав пораду, як зробити весь рік щасливим



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Глава Української православної церкви митрополит Епіфаній

Настоятель Української православної церкви закликає робити добро щодня

Глава Української православної церкви митрополит Епіфаній напередодні Нового року закликає усіх робити добро щодня - і тоді «весь рік буде для нас щасливим, бо буде духовно корисним».

Про це митрополит Епіфаній написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Для кожного з нас рік, який завершується, був багатий на різноманітні події: на радість і сум, на здобутки і втрати, були добрі і, як ми звикли казати, погані дні… Але, за словами святителя Іоана Золотоустого, день буває поганий чи хороший не за своєю природою, а через нашу щирість чи байдужість. Бо день від дня нічим не відрізняється, і якщо ми робимо добро, то для нас день буде добрим та корисним, якщо ж ні – то поганим і матиме відповідні наслідки. Коли ми пам’ятатимемо про це і налаштовуватимемо себе на добро, звершуючи кожного дня молитви й справи милосердя, то не тільки один день, а весь рік буде для нас щасливим, бо буде духовно корисним», - наголосив Епіфаній.

Предстоятель Української православної церкви закликав, вступаючи у новоліття, зосередити «увагу на щирій подяці Господу за всі Його благодіяння, якими Він обдарував кожного з нас, давши нам кожен день нашого життя, наших близьких, рідних, друзів, дах над головою і їжу на столі. Просімо у Нього, щоб Він простив гріхи, вчинені за прожитий час, зглянувся на нас і благословив рік, що наступає, миром і благополуччям».