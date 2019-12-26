Патріарх Варфоломій вважає надання автокефалії Українській церкві головною подією року



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6 січня 2019 року у Константинополі митрополит Української православної церкви Епіфаній отримав томос

Ми надали Українській православній церкві абсолютну автокефалію, - наголосив Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій сказав, що найважливішим у 2019 році було надання автокефалії Українській православній церкві, що надало мільйонам українських православних братів «мати можливість керувати справами місцевої церкви без залежності від будь-якої іншої церкви».

Пре це пише грецьке видання Оrthodoxtimes.

Патріарх Варфоломій також згадав тих, хто звинувачував Вселенський патріархат у наданні УПЦ «лише часткової автокефалії».

«Це не правда. Ми надали їм повну автокефалію, як і всім іншим церквам, у минулі століття і останнім часом, яким була надана автокефалія від Вселенського патріархату, що, я мушу зазначити, є єдиною церквою, що має право за священними канонами історичний право церкви про надання автокефалії. Отже, ми надали їм абсолютну автокефалію», – сказав патріарх.

«Як тільки вони обрали свого предстоятеля, Епіфанія та його Священний синод, ми не маємо причин втручатися, якщо вони не попросять у нас поради про будь-які важкі труднощі, з якими вони можуть зіткнутися у своєму церковному житті», – підсумував Вселенський патріарх Варфоломій.

Патріарх Варфоломій побажав, щоб 2020 рік був благословенним, плідним та «перш за все, щоб приносив більше миру світу, який так відчайдушно потребує цього».

15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков України. На ньому обрали очільника Помісної церкви, яким став митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній. 6 січня 2019 року у Константинополі він отримав Томос.

Також нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій найближчим часом приїде в Україну.

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