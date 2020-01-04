Епіфаній розказав, коли ПЦУ буде претендувати на статус патріархату



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Епіфаній: Коли православні українці об’єднаються всі навколо Києва, ми будемо претендувати на статус патріархату

Митрополит підкреслив, що ПЦУ володіє всіма необхідними правами, якими володіють інші помісні православні церкви

Православна церква України буде претендувати на статус патріархату, коли всі православні українці об’єднаються навколо Києва. Про це сказав Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

«Ми наголошували на тому, що, у майбутньому, коли православні українці об’єднаються всі навколо Києва, ми будемо претендувати на статус патріархату. Але це нам не додасть якихось особливих прав, тому це попереду», - зазначив Епіфаній.

Митрополит підкреслив, що ПЦУ володіє всіма необхідними правами, якими володіють інші помісні православні церкви.

Нагадаємо, Епіфаній також висловився щодо реформи календаря: український народ поки не готовий до неї. Він зазначив, що коли усі православні помісні церкви об’єднаються, то тоді буде легше ухвалити відповідне рішення.

Джерело: Радіо Свобода