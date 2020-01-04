Стало відомо, коли УПЦ буде переносити дату святкування Різдва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Епіфаній зазначив, що коли усі православні помісні церкви об'єднаються, то тоді буде легше ухвалити відповідне рішення

Спочатку потрібно здійснити велику просвітницьку роботу – Епіфаній

Наразі в Україні точаться багато дискусій щодо реформи календаря, однак український народ поки не готовий до неї.

Про це у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

«Ми зараз бачимо, що точаться дискусії щодо календарного питання стосовно реформи календаря, але це питання є досить складним. Український народ поки не готовий до календарної реформи», – сказав Епіфаній.

Він зазначив, що коли усі православні помісні церкви об’єднаються, то тоді буде легше ухвалити відповідне рішення.

На думку предстоятеля УПЦ, спочатку потрібно здійснити велику просвітницьку роботу.

«В єпархіях проведемо опитування, побачимо який відсоток за перенесення, який проти. Будемо аналізувати, працювати. В майбутньому, думаю, це питання буде вирішено позитивно», – додав Епіфаній.

Нагадаємо, в УПЦ МП стали на захист Новинського, якому не вдалось завадити отриманню Томоса.

Як повідомлялося, українське телебачення вперше не транслюватиме різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де правитиме Філарет.