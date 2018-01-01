Путін закликав Ердогана поважати суверенітет Сирії

Путін і Ердоган обговорили завершення підготовки до мирних переговорів щодо Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним 23 січня обговорив вторгнення турецьких сил на північний захід Сирії. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu. Спілкування Ердогана й Путіна відбулося після того, як турецький лідер розмовляв із президентом Франції Еммануелем



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Путін і Ердоган обговорили завершення підготовки до мирних переговорів щодо Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним 23 січня обговорив вторгнення турецьких сил на північний захід Сирії. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.

Спілкування Ердогана й Путіна відбулося після того, як турецький лідер розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном.

За повідомленням Кремля, Путін заявив, що територіальну цілісність і суверенітет Сирії слід поважати. Також у російській заяві йдеться, що Путін і Ердоган обговорили завершення підготовки до мирних переговорів щодо Сирії. Наступного тижня Росія сподівається прийняти такі переговори в Сочі.

Тим часом, агенція Reuters 23 січня цитує неназваного чиновника у США, який заявив, що президент Дональд Трамп очікує на розмову з Ердоганом, щоб висловити своє занепокоєння операцією в районі Афрін на північному заході Сирії. Сполучені Штати наполегливо закликають Анкару до стриманості після того, як турецькі військові атакували сили курдського ополчення.

Турецькі військові заявили 23 січня, що під час операції в Афріні, яка триває чотири дні, було вбито щонайменше 260 бойовиків з числа сирійських курдів та угруповання «Ісламська держава».

Ердоган заявив, що Анкара не відступиться у своєму намірі довести операцію в сирійському Афріні до кінця

Джерело: Радіо Свобода