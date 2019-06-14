Ernest Airlines планує базувати літаки в Україні



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Ernest Airlines розширює бізнес в Україні

Лоукостер також хоче відкрити власний коллцентр і офіс в Києві

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines у 2020 році планує почати базувати в Україні два літаки і відкрити офіс. Про це повідомляє портал Avianews в п'ятницю, 14 червня.

Представник авіакомпанії розповів, що не знає, чи будуть обидва літаки базуватися в Києві або один з них буде розташований в регіональному аеропорту України.

Лоукостер також хоче відкрити власний коллцентр і офіс в Києві, який буде обслуговувати агентства і пасажирів. Зараз пасажирів по телефону консультують україномовні оператори в Італії.

Компанія інвестувала 30 мільйонів євро протягом останніх двох років, щоб зайти на український ринок, і планує витратити ще 10 мільйонів євро в наступні два роки.

До слова, у квітні Ernest Airlines змінив норми перевезення ручної поклажі.

Нові правила передбачають, що на борт літака можна взяти тільки один предмет ручної поклажі з вагою до 10 кг і габаритами до 55х35х25 см. Всі інші речі повинні бути упаковані в одне дозволене місце.

Раніше безкоштовна норма перевезення ручної поклажі дозволяла провозити в салоні один основний предмет з вагою до 8 кг і габаритами до 55х35х25 см, а також невелику особисту річ вагою до 2 кг і габаритами до 35х25х10 см.

Ernest Airlines представлений на українському ринку з 2017 року. Спочатку лоу-кост здійснював рейси з міст Італії в аеропорти Жуляни та Львова. У березні 2019 року авіакомпанія відкрила рейси до Харкова, а з 19 квітня почне літати з римського аеропорту Фьюмічіно в Одесу.