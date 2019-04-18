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    Ernest Airlines змінив норми перевезення ручної поклажі

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    <p>З 19 квітня Ernest Airlines почне літати з римського аеропорту Фьюмічіно в Одесу</p> - Ernest Airlines змінив норми перевезення ручної поклажі

    З 19 квітня Ernest Airlines почне літати з римського аеропорту Фьюмічіно в Одесу

    Зміни щодо безкоштовного перевезення ручної поклажі Ernest Airlines ввів з 17 квітня

    Авіаперевізник Ernest Airlines змінив норми безкоштовного перевезення ручної поклажі, збільшивши вагу основного предмета і скасувавши безкоштовне  перевезення невеликих особистих речей.

    Про це повідомили avianews.com в українському представництві лоу-коста.

    Зміни щодо безкоштовного перевезення ручної поклажі Ernest Airlines ввів з 17 квітня.

    Нові правила передбачають, що на борт літака можна взяти тільки один предмет ручної поклажі з вагою до 10 кг і габаритами до 55х35х25 см. Всі інші речі повинні бути упаковані в одне дозволене місце.

    Раніше безкоштовна норма перевезення ручної поклажі дозволяла провозити в салоні один основний предмет з вагою до 8 кг і габаритами до 55х35х25 см, а також невелику особисту річ вагою до 2 кг і габаритами до 35х25х10 см.

    Ernest Airlines представлений на українському ринку з 2017 року. Спочатку лоу-кост здійснював рейси з міст Італії в аеропорти Жуляни та Львова. У березні 2019 року авіакомпанія відкрила рейси до Харкова, а з 19 квітня почне літати з римського аеропорту Фьюмічіно в Одесу.

    Раніше повідомлялося, що Ernest Airlines з 14 червня відновить перервані на початку цього року польоти з Венеції до Львова.

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