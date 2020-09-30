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    Facebook об'єднав чати Instagram і Messenger

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    <span>Facebook об'єднує чати на своїх платформах</span> - Facebook об'єднав чати Instagram і Messenger
    Facebook об'єднує чати на своїх платформах

    Користувачам функція доступна після великого оновлення

    Американська IT-компанія Facebook об'єднала чати Messenger і соціальної мережі Instagram. Про це повідомляє The Independent.

    Повідомляється, що об'єднуються серверні частини обох додатків, що дозволить вести крос-платформену комунікацію. Користувачам Instagram також доступні відеодзвінки користувачам Messenger і навпаки.

    Крім того, у чатах Instagram з'являться функції, які були доступні на Messenger. В тому числі, так званий «режим зникнення», при якому повідомлення будуть зникати після відправки, як в Snapchat.

    Нагадаємо, що Facebook вводить обмеження на пересилання повідомлень.

    Facebook соціальні мережі Instagram
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