Facebook вводить обмеження на пересилання повідомлень



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У компанії занепокоєні через зростання кількості фейків в умовах пандемії коронавірусу

Компанія Facebook обмежила в своєму додатку для обміну повідомленнями Messenger кількість одержувачів повідомлень, що пересилаються до п'яти осіб або груп

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, причиною запровадження таких обмежень стало зростання кількості фейків в умовах пандемії коронавірусу.

WhatsApp, месенджер, що належить Facebook, ввів аналогічний ліміт в квітні. За словами творців месенджера, це обмежує поширення повідомлень, що часто пересилаються — їх обсяг скоротився на 70% по всьому світу. Відзначимо, що Facebook активно бореться з дезінформацією, що стосується пандемії коронавірусу і виборів в США, які відбудуться вже скоро.

Нещодавно платформа видалила сім мільйонів постів з дезінформацією про Covid-19, включаючи твіт президента Трампа. Платформа також планує заборонити нову політичну рекламу за кілька тижнів до виборів. У липні компанія Facebook представила додаток AppLock до свого додатку для обміну повідомленнями Messenger, який надає доступ користувачеві до свого облікового запису лише після електронної перевірки відбитка пальця або сканування обличчя.