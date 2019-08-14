Facebook зізнався у прослуховуванні повідомлень користувачів



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У компанії стверджують, що користувачі давали на це згоду

Компанія Facebook наймала сотні сторонніх підрядників для розшифрування голосових повідомлень користувачів сервісів, що належать корпорації.

Про це повідомив Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цією роботою підрядників. У Facebook визнали прослуховування, але запевнили, що більше так не роблять.

У компанії заявили, розшифрування голосових повідомлень припинили понад тиждень тому. Також у Facebook стверджують, що це стосувалося повідомлень користувачів, які самі погодилися на це, обравши спеціальну опцію в додатку Messenger для Facebook.

«Підрядники перевіряли правильність розшифровки (голосових) повідомлень штучним інтелектом Facebook», - пояснює компанія.

Водночас джерела Bloomberg кажуть, що працівники, яким довелося розшифровувати голосові повідомлення, були вражені. Їм не пояснили, яким чином були зроблені та отримані аудіоповідомлення. Працівники слухали розмови, подекуди вульгарного змісту, але не знали навіщо вони їх розшифровують.

Також Bloomberg наполягає, що Facebook не повідомляла користувачам, що їхні голосові повідомлення будуть прослуховуватися третіми особами.

Так, політика використання даних Facebook передбачає збір «контенту, повідомлень та іншої інформації, яку ви надаєте» під час «відправлення повідомлень або спілкуванні один з одним». Втім конкретних згадок про аудіо немає, наголошує Bloomberg.

Раніше в липні у Федеральній торговій комісії Сполучених Штатів погодили накладення штрафу у розмірі 5 мільярдів доларів на компанію Facebook через скандал із витоком особистих даних користувачів. Для стягнення штрафу потрібна ще згода міністерства юстиції США.