  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Facebook оштрафували на рекордні $5 млрд

    • Розсилка
    Facebook оштрафували на рекордні $5 млрд

    У Facebook поки не коментують ситуацію

    Федеральна торгова комісія США наклала штраф у розмірі п'яти мільярдів доларів на компанію Facebook через скандал із витоком особистих даних користувачів, повідомляє у середу, 24 липня, агенція AP. Як зазначається, цей штраф є найбільшим, який американський федеральний регулятор будь-коли накладав на приватну технологічну компанію.

    Крім того, згідно з рішенням регулятора, засновник Facebook Марк Цукерберг повинен буде особисто підтвердити, що його компанія виконує вимоги щодо конфіденційності даних. При цьому в ФТК заявили, що в разі неправдивої звітності щодо цього до Цукерберга може бути застосована адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність.

    У Facebook поки не коментують ситуацію. Компанія раніше цього року повідомляла, що очікує накладення великого штрафу і відклала на його сплату три мільярди доларів. 

    Раніше влада Німеччини оштрафувала Facebook на $2 млн. 

    Крім того у червні Facebook в Італії оштрафували на мільйон євро.

    Приводом для стягнення грошей став скандал з приватною британською компанією Cambridge Analytica, яка несанкціоновано збирала дані 87 мільйонів користувачів Facebook і потім передавала їх третім особам. Підозрюється, що ці дані також передали передвиборчому штабу тодішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа. Штаб міг використати дані для політичної реклами.

    У квітні і травні 2018 року Марк Цукерберг в Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і вибачився за витік даних.

     

    Читайте також
    США штраф скандал Facebook влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ