Фегін прокоментував версію про обмін Чийгоза та Умерова на російських шпигунів

За словами адвоката, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган міг піти на обмін з РФ

На думку російського адвоката Марка Фейгіна, версія про обмін засуджених в Криму заступників голови Меджлісу Ахтема Чийгоза і Ільми Умерова на підозрюваних у шпигунстві в Туреччині громадян РФ, виглядає правдоподібною. Про це повідомляє «Крим. Реалії». «Мені такої інформації точно не відомо. Я навіть більше ніж переконаний,



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Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров

За словами адвоката, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган міг піти на обмін з РФ

На думку російського адвоката Марка Фейгіна, версія про обмін засуджених в Криму заступників голови Меджлісу Ахтема Чийгоза і Ільми Умерова на підозрюваних у шпигунстві в Туреччині громадян РФ, виглядає правдоподібною.

Про це повідомляє «Крим. Реалії».

«Мені такої інформації точно не відомо. Я навіть більше ніж переконаний, що вона (інформація - ред.) нікому практично не відома. Про неї знали тільки особи, які домовлялися - Ердоган і власне Путін. Але, ви знаєте, це виглядає досить правдоподібно, тому що таке припущення вже було, що буде обмін», - заявив Фейгін.

За словами адвоката, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган міг піти на такий обмін, тому що хотів показати кримськотатарському народу, частина якого мешкає в Туреччині, що він зайнятий його долею.

Нагадаємо, 29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що турецький уряд обміняв двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

Як повідомлялося, Росія 25 жовтня звільнила і передала Туреччині Умерова і Чийгоза.

Чийгоз у вересні був засуджений російським судом в анексованому Росією Криму до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року.

Умеров був засуджений до двох років колонії-поселення за звинуваченням у «закликах до порушення територіальної цілісності РФ».

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