Фейгін заявив, що його збираються позбавити статусу адвоката

Російський адвокат політв'язня Сущенка заявив, що позбавити його статусу адвоката збираються «за вказівкою російських спецслужб»

Адвокат заарештованого в РФ за держзраду українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його позбавлять можливості займатися адвокатською діяльністю. Про це Фейгін написав у Facebook. «Мене збираються позбавити статусу адвоката вже в грудні за вказівкою російських спецслужб самі знаєте хто, щоб реалізувати відносно Романа



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Російський адвокат політв'язня Сущенка заявив, що позбавити його статусу адвоката збираються «за вказівкою російських спецслужб»

Адвокат заарештованого в РФ за держзраду українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його позбавлять можливості займатися адвокатською діяльністю.

Про це Фейгін написав у Facebook.

«Мене збираються позбавити статусу адвоката вже в грудні за вказівкою російських спецслужб самі знаєте хто, щоб реалізувати відносно Романа Сущенка оперативну схему, як з Шаройко в Білорусі. Ну ви самі розумієте. Не будьте наївними», – йдеться в повідомленні.

За словами Фейгіна, він ні про що не шкодує.

«Закликаю тих, хто залишаються в адвокатському статус продовжувати принципову і послідовну боротьбу на захист прав людини», – зазначив він.

У неділю, 19 листопада, Фейгін повідомляв, що Сущенко побачиться із родиною напередодні судової процедури, яка пройде у Москві.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

25 вересня Московський міський суд, розглянувши клопотання слідчих ФСБ, продовжив арешт Сущенка ще на два місяці.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.