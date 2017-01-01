Фейгін заявив, що його збираються позбавити статусу адвоката
- Сьогодні, 01:35
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Розсилка
Російський адвокат політв'язня Сущенка заявив, що позбавити його статусу адвоката збираються «за вказівкою російських спецслужб»
Адвокат заарештованого в РФ за держзраду українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його позбавлять можливості займатися адвокатською діяльністю.
Про це Фейгін написав у Facebook.
«Мене збираються позбавити статусу адвоката вже в грудні за вказівкою російських спецслужб самі знаєте хто, щоб реалізувати відносно Романа Сущенка оперативну схему, як з Шаройко в Білорусі. Ну ви самі розумієте. Не будьте наївними», – йдеться в повідомленні.
За словами Фейгіна, він ні про що не шкодує.
«Закликаю тих, хто залишаються в адвокатському статус продовжувати принципову і послідовну боротьбу на захист прав людини», – зазначив він.
У неділю, 19 листопада, Фейгін повідомляв, що Сущенко побачиться із родиною напередодні судової процедури, яка пройде у Москві.
Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.
25 вересня Московський міський суд, розглянувши клопотання слідчих ФСБ, продовжив арешт Сущенка ще на два місяці.
Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.
Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.