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    Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Аділов припинив сухе голодування

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    Білял Аділов тримав сухе голодування з 20 серпня - Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Аділов припинив сухе голодування
    Білял Аділов тримав сухе голодування з 20 серпня

    Аділова перевели до камери, де його життю і здоров’ю нічого не загрожує

    Один з фігурантів другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Білял Аділов припинив сухе голодування.

    Про це заявила його адвокатка Людмила Тюренкова, повідомляють «Крим.Реалії».

    «Зараз його перевели до камери, де його життю і здоров’ю нічого не загрожує, він почуває себе краще», — розповіла Тюренкова.

    За її словами, умови утримання Аділова покращилися, тому її підзахисний припинив голодування.

    Крім того, адвокатка підкреслила, що у Аділова почалися проблеми з дихальними шляхами, які загострилися у нього після переміщення до вологої камери.

    «Наскільки я знаю, до цього у нього проблем з диханням не було. Зараз наше першочергове завдання, всіма дозволеними законом способами домогтися повного медичного обстеження та якісного лікування», — зазначила вона.

    Нагадаємо, Аділов оголосив сухе голодування 20 серпня через «жахливі умови утримання в слідчому ізоляторі».

    12 серпня суд в РФ продовжив арешт Аділова та ще п’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

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