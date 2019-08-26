Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Аділов припинив сухе голодування



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Білял Аділов тримав сухе голодування з 20 серпня

Аділова перевели до камери, де його життю і здоров’ю нічого не загрожує

Один з фігурантів другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Білял Аділов припинив сухе голодування.

Про це заявила його адвокатка Людмила Тюренкова, повідомляють «Крим.Реалії».

«Зараз його перевели до камери, де його життю і здоров’ю нічого не загрожує, він почуває себе краще», — розповіла Тюренкова.

За її словами, умови утримання Аділова покращилися, тому її підзахисний припинив голодування.

Крім того, адвокатка підкреслила, що у Аділова почалися проблеми з дихальними шляхами, які загострилися у нього після переміщення до вологої камери.

«Наскільки я знаю, до цього у нього проблем з диханням не було. Зараз наше першочергове завдання, всіма дозволеними законом способами домогтися повного медичного обстеження та якісного лікування», — зазначила вона.

Нагадаємо, Аділов оголосив сухе голодування 20 серпня через «жахливі умови утримання в слідчому ізоляторі».

12 серпня суд в РФ продовжив арешт Аділова та ще п’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».