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    В Росії суд продовжив арешт шістьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

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    <span>Під час засідання сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу на&nbsp;домашній арешт</span> - В Росії суд продовжив арешт шістьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»
    Під час засідання сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт

    Суд ухвалив продовжити запобіжний захід до 15 листопада 2019 року

    Кіровський районний суд міста Ростов-на-Дону продовжив арешт шістьох фігурантів другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» до 15 листопада.

    Про це повідомляє правозахисна група «Кримська солідарність».

    «Сьогодні, 12 серпня 2019 року, відбулося судове засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга Сімферопольська група) стосовно Османа Аріфмеметова, Владлена Абдулкадирова, Сервета Газієва, Рустема Шейхалієва, Фархода Базарова, Біляла Аділова», — йдеться у повідомленні.

    Зокрема, клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглядав Кіровський районний суд міста Ростов-на-Дону.

    Раніше повідомлялось, що одного з фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Зеврі Абсеітова, якого в анексованому Криму незаконно засудили до 9 років суворого режиму, вже цього тижня можуть етапувати в російську колонію.

    Раніше підконтрольний окупаційній владі Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт трьом фігурантам другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Акіму Бекірову, Сеітвелі Сейтабдієву і Асану Яніков

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