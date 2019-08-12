В Росії суд продовжив арешт шістьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»



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Під час засідання сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт

Суд ухвалив продовжити запобіжний захід до 15 листопада 2019 року

Кіровський районний суд міста Ростов-на-Дону продовжив арешт шістьох фігурантів другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» до 15 листопада.

Про це повідомляє правозахисна група «Кримська солідарність».

«Сьогодні, 12 серпня 2019 року, відбулося судове засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга Сімферопольська група) стосовно Османа Аріфмеметова, Владлена Абдулкадирова, Сервета Газієва, Рустема Шейхалієва, Фархода Базарова, Біляла Аділова», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглядав Кіровський районний суд міста Ростов-на-Дону.

Раніше повідомлялось, що одного з фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Зеврі Абсеітова, якого в анексованому Криму незаконно засудили до 9 років суворого режиму, вже цього тижня можуть етапувати в російську колонію.

Раніше підконтрольний окупаційній владі Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт трьом фігурантам другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Акіму Бекірову, Сеітвелі Сейтабдієву і Асану Яніков