Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» оголосив сухе голодування у ростовському СІЗО



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Білял Аділов тримає сухе голодування з 20 серпня

Причиною голодування стали жахливі умови утримання в слідчому ізоляторі російського Ростова-на-Дону

Фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» із так званої другої сімферопольської групи, кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування «у зв’язку з жахливими умовами утримання в слідчому ізоляторі».

Про це повідомив у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

За даними адвоката Аділова Людмили Тюренкової, які наводить журналіст, голодування активіст тримає з 20 серпня. Він перебуває в СІЗО № 1 російського Ростова-на-Дону.

«На відеоконференцзв’язку було видно, що він має поганий вигляд. У процесі ми зверталися до медиків, які прибули до Аділова, але результати вимірювання тиску не вплинули на його участь у сьогоднішньому засіданні», – цитує Наумлюк Тюренкову.

За даними журналіста, фігуранти «справи Хізб ут-Тахрір», які перебувають у ростовському СІЗО, неодноразово зверталися до керівництва ізолятора з вимогою поліпшити умови утримання. В результаті Аділова перевели в іншу камеру зі «ще гіршими умовами, з вогкістю, яка призвела до того, що він став задихатися».

«Він намагався привернути увагу конвою, але співробітники СІЗО не відреагували, тоді він порвав дроти в камері, щоб його хоча б вивели з камери, де він не міг дихати, після чого його помістили в карцер на 15 діб», – повідомляє слова адвоката журналіст.

За даними Наумлюка, «навмисно погані умови утримання фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» захист пов’язує з їхньою активною позицією і в рамках утримання, де вони намагаються домогтися поліпшення умов для всіх ув’язнених, і в суді, де вони постійно звертаються з клопотаннями, в тому числі щодо відведення суддів і прокурорів».

Нагадаємо, 12 серпня суд в РФ продовжив арешт Аділова та ще п’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».