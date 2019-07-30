Вони воювали за «Батьківщину». Фейкових донорів партії Тимошенко віддали на поруки підозрілій організації

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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко

Обвинувачених жінок взяла на поруки скандальна київська ГО «Рух за реформи»

Любашівський районний суд Одеської області звільнив від кримінальної відповідальності громадянок Анастасію Гребенюк і Катерину Ярову, обвинувачених у порушенні фінансування політичної партії (ч.4 ст. 159-1 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 23 липня.

За даними досудового розслідування, у липні 2018 року Гребенюк вирішила внести 2,25 млн грн (походження цих коштів слідство не з’ясувало) на рахунок політичної партії «Батьківщина», залишившись при цьому анонімною особою. Однак їй не вдалося підшукати людей, котрі погодилися б надати свої персональні дані для проведення фінансових операцій. Тому вона звернулася за допомогою до Катерини Ярової, яка тоді очолювала відділення Приватбанку в смт Саврань Одеської області. Остання знайшла 15 осіб з числа односельчан та клієнтів банку. Далі підлегла касир-операціоніст без отримання письмових заяв вказаних осіб протягом 23 липня внесла від їхнього імені грошові внески на рахунок партії «Батьківщина».

Анастасія Гребенюк з іншим фігурантом розслідування журналістів Владиславом Коречним, який також вносив «пожертви» партії «Батьківщина» . Фото Bihus.Info

Загальну суму 2,25 млн грн роздробили між 15 «донорами» партії таким чином, щоб на кожну особу вийшло по 148,9 тис. грн. Це можна побачити у звіті політичної сили Юлії Тимошенко, який опублікований на сайті НАЗК.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачені та їх адвокат Поливода заявили клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки громадській організації «Рух за реформи», членами якої виявилися обвинувачені жінки. Пояснили, що злочин середньої тяжкості вчинили вперше і раніше до кримінальної відповідальності не притягувались; мають на утриманні неповнолітніх дітей; збитків нікому не спричинили.

Крім того, Анастасія Гребенюк і Катерина Ярова повністю визнали себе винними, щиро розкаялися у скоєному, зобов`язалися своєю законослухняною поведінкою та сумлінною працею виправдати довіру колективу, а також не ухилятися від заходів виховного характеру.

У суді прокурор не заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Суд застосував ст.47 КК України і передав обвинувачених на поруки колективу ГО «Рух за реформи» за умови, що протягом року вони виправдають довіру колективу, не ухилятимуться від заходів виховного характеру та не порушуватимуть громадського порядку.

Треба наголосити, що застосування ст.47 КК України можливе лише за клопотанням колективу організації, членом якого є особа, про передачу її на поруки, яке має бути оформлене протоколом загальних зборів колективу. До речі, клопотання про передачу Гребенюк і Ярової на поруки було ухвалено на загальних зборах колективу ГО «Рух за реформи».

Додамо, що санкція ч.4 ст. 159-1 КК України, за якою судили жінок, передбачає обмеження волі до трьох років або позбавленням волі на той самий термін, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією Bihus.Info, Анастасія Гребенюк може бути донькою Катерини Ярової. Це видно зі скріншоту фейсбук-сторінки Ярової, яка вказала, що має двох дітей, одна з яких Анастасія Гребенюк.

Скріншот з соцмережі Ярової

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ГО «Рух за реформи» створено у лютому 2015 року. Керівником записаний киянин Андрій Турій, який, за інформацією ЗМІ, на час реєстрації організації... шукав роботу.

На місцевих виборах 2015 року у Києві ГО «Рух за реформи» вела активну політичну кампанію, відкривши ряд громадських приймалень і встановивши десятки наметів, де безкоштовно роздавалася газета «Київський носоріг» 50-тисячним тиражем.

Згодом однойменна партія «Рух за реформи» (адреса прописки цієї партії збігається з ГО – бульвар Лесі Українки, 26) почала вести агітацію за кандидата на мерське крісло Сергія Думчева. Останній працював головою наглядової ради банку «Преміум», на парламентських виборах 2014 року балотувався за списком «Сильної України» Сергія Тигіпка.

Більше того на місцевих виборах-2015 за списками партії «Рух за реформи» балотувалися до Київської міської ради троє співзасновників громадської організації «Рух за реформи»: Андрій Турій, Сергій Рівний і Володимир Нестеренко. Першим номером партії був Сергій Думчев. У підсумку «Рух за реформи» та його кандидати не пробилися до Київської міської ради.

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