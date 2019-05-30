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    Вони воювали за «Батьківщину». Перший вирок у справі про фіктивних донорів партії Тимошенко

    • Розсилка
    Лідер ВО&nbsp;<span lang="UK">&laquo;Батьківщина&raquo; Юлія Тимошенко під час висунення у кандидати в президенти</span> - Вони воювали за «Батьківщину». Перший вирок у справі про фіктивних донорів партії Тимошенко
    Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час висунення у кандидати в президенти
    Фото: «Главком»

    Колишня працівниця банку поплатилася за те, що з порушеннями перерахувала кошти на рахунок партії Тимошенко

    В розпал цьогорічних президентських виборів розгорівся гучний скандал: партію, чий кандидат претендував очолити країну, звинуватили у фінансових махінаціях. Журналісти-розслідувачі забили на сполох, мовляв, на рахунки політсили Юлії Тимошенко у 2018 році були переведені великі суми сумнівного походження: за I-II квартали фізичні особи та фірми перерахували близько 23 млн грн, за III-IV квартали —  понад 130 млн грн. Увагу розслідувачів привернув цікавий факт — донорами виступили мешканці невеликих населених пунктів і всі вони стабільно перераховували «Батьківщині» суми в межах 149 тис. грн. Такий фокус, керівниками партії і її осередків був обраний невипадково, адже це межа, за якою розпочинається фінансова перевірка.

    Типовим прикладом безмежної щедрості стала мешканка села Завалля Кіровоградської області Наталія Зубар. Вона працює касиром у місцевому супермаркеті, але це не завадило їй зробити кілька платежів на загальну суму 1,5 млн грн.

    «Главком» відшукав нову історію, яка знову кидає негативне світло на «Батьківщину». Зокрема, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився вирок стосовно колишнього касира банку з Одещини, котра ледь не заплатила свободою за послугу для партії Тимошенко.

    2 млн злочинна група

    Савранський районний суд Одеської області 18 квітня визнав винною колишню касира-операціоніста відділення «Приватбанку» в селищі Саврань Оксану Ч. за  ч.4 ст.159-1 КК України («Умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права, яке вчинено за попередньою змовою групою осіб») і призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі, яке замінено на рік умовного терміну.

    За даними досудового розслідування, до обвинуваченої звернулося двоє осіб з проханням провести через банк 2,23 млн грн на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина». Перерахунок коштів мав бути розбитий на частини і оформлений на ряд громадян без надання останніми письмових заяв.

    Протягом 23 липня 2018 року касир провела необхідні операції. І вже наступного дня, як свідчить звіт «Батьківщини», кошти «впали» на рахунок партії Тимошенко. Донорами виступили 15 осіб, котрі перерахували по 148,9 тис. грн кожен.

    Сама ж обвинувачена Оксана Ч. підписала угоду про визнання провини, яка і врятувала її від в’язниці. Це відбулося на другий день після отримання підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

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    Згідно з цим документом, жінка щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину, що було зараховано як пом’якшувальні обставини. Тому до неї суд застосував ст.75 КК України і звільнив від відбування призначеного покарання, замінивши на рік умовного терміну. Крім цього, екс-співробітницю банку зобов’язали періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

    Хто ж ці благодійники?

    Спробуємо скласти список шанувальників партії «Батьківщина», котрі в один день і майже однаковими сумами фінансово підтримали «біло-сердечну» політсилу. За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, Ірина Бузинська, яка перерахувала 148 984 грн, є засновницею громадської організації «Батьківський комітет навчального закладу «Савранське професійно-технічне аграрне училище». На місцевих виборах 2015 року вона була членом Савранської районної виборчої комісії за квотою партії «Відродження».

    Дані з сайту НАЗК
    Дані з сайту НАЗК

    Дані з сайту НАЗК
    Дані з сайту НАЗК

    Тетяна Швець, яка пожертвувала 148 995 грн, є матір’ю помічника чергового Савранського відділення поліції Сергія Швеця. Якщо вірити електронній декларації поліцейського за 2016 рік, його мама працювала на місцевому підприємстві «Саврань-хліб», де отримувала річну зарплату у розмірі 15,8 тис. грн.

    Михайло Паламарчук перерахував 148 999 грн. Чоловік – фізична особа-підприємець, торгує товарами широкого асортименту. Однак наразі вже припинив підприємницьку діяльність.

    Олексій Здонов вніс на рахунок «Батьківщини» 148 972 грн. У відкритих реєстрах вказано, що цей добродій заснував два фермерських господарства «Орда 1» і «Орда 2» (смт Саврань) і ТОВ «Іва Оіл ЛТД», яке прописано у селі Березівка Кіровоградської області.

    Наталія Дужій пожертвувала 148 987 грн. Жінка веде підприємницьку діяльність і за сумісництвом є дружиною екс-заступника начальника Савранського відділення поліції.

    Тетяна Вітвіцька, яка є місцевим підприємцем, відправила партії ЮВТ 148 994 грн. Вона спеціалізується на торгівлі одягом і взуттям.

    Ще один ФОП Ірина Стукаленко перерахувала 148 970 грн. Із системи ProZorro дізнаємося, що у липні 2018 року пані Ірина продала Савранському управлінню освіти, молоді та спорту 120 шкільних парт та стільців. Загальна сума угоди 78 тис. грн.

    Ще минулого року місцеві освітяни на 208 тис. грн закупили у ФОП Стукаленко 160 комплектів шкільних меблів.

    … А тим часом Голосіївський районний суд Києва до 25 липня продовжив досудове розслідування слідчого управління СБУ у Києві та Київській області у ще одній справі «нечистоплотних» донорів «Батьківщини». Наразі там є двоє підозрюваних.

    Віталій Тараненко, для «Главкома».

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