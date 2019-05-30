Вони воювали за «Батьківщину». Перший вирок у справі про фіктивних донорів партії Тимошенко



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Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час висунення у кандидати в президенти Фото: «Главком»

Колишня працівниця банку поплатилася за те, що з порушеннями перерахувала кошти на рахунок партії Тимошенко

В розпал цьогорічних президентських виборів розгорівся гучний скандал: партію, чий кандидат претендував очолити країну, звинуватили у фінансових махінаціях. Журналісти-розслідувачі забили на сполох, мовляв, на рахунки політсили Юлії Тимошенко у 2018 році були переведені великі суми сумнівного походження: за I-II квартали фізичні особи та фірми перерахували близько 23 млн грн, за III-IV квартали — понад 130 млн грн. Увагу розслідувачів привернув цікавий факт — донорами виступили мешканці невеликих населених пунктів і всі вони стабільно перераховували «Батьківщині» суми в межах 149 тис. грн. Такий фокус, керівниками партії і її осередків був обраний невипадково, адже це межа, за якою розпочинається фінансова перевірка.

Типовим прикладом безмежної щедрості стала мешканка села Завалля Кіровоградської області Наталія Зубар. Вона працює касиром у місцевому супермаркеті, але це не завадило їй зробити кілька платежів на загальну суму 1,5 млн грн.

«Главком» відшукав нову історію, яка знову кидає негативне світло на «Батьківщину». Зокрема, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився вирок стосовно колишнього касира банку з Одещини, котра ледь не заплатила свободою за послугу для партії Тимошенко.

2 млн злочинна група

Савранський районний суд Одеської області 18 квітня визнав винною колишню касира-операціоніста відділення «Приватбанку» в селищі Саврань Оксану Ч. за ч.4 ст.159-1 КК України («Умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права, яке вчинено за попередньою змовою групою осіб») і призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі, яке замінено на рік умовного терміну.

За даними досудового розслідування, до обвинуваченої звернулося двоє осіб з проханням провести через банк 2,23 млн грн на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина». Перерахунок коштів мав бути розбитий на частини і оформлений на ряд громадян без надання останніми письмових заяв.

Протягом 23 липня 2018 року касир провела необхідні операції. І вже наступного дня, як свідчить звіт «Батьківщини», кошти «впали» на рахунок партії Тимошенко. Донорами виступили 15 осіб, котрі перерахували по 148,9 тис. грн кожен.

Сама ж обвинувачена Оксана Ч. підписала угоду про визнання провини, яка і врятувала її від в’язниці. Це відбулося на другий день після отримання підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно з цим документом, жінка щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину, що було зараховано як пом’якшувальні обставини. Тому до неї суд застосував ст.75 КК України і звільнив від відбування призначеного покарання, замінивши на рік умовного терміну. Крім цього, екс-співробітницю банку зобов’язали періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Хто ж ці благодійники?

Спробуємо скласти список шанувальників партії «Батьківщина», котрі в один день і майже однаковими сумами фінансово підтримали «біло-сердечну» політсилу. За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, Ірина Бузинська, яка перерахувала 148 984 грн, є засновницею громадської організації «Батьківський комітет навчального закладу «Савранське професійно-технічне аграрне училище». На місцевих виборах 2015 року вона була членом Савранської районної виборчої комісії за квотою партії «Відродження».

Дані з сайту НАЗК

Дані з сайту НАЗК

Тетяна Швець, яка пожертвувала 148 995 грн, є матір’ю помічника чергового Савранського відділення поліції Сергія Швеця. Якщо вірити електронній декларації поліцейського за 2016 рік, його мама працювала на місцевому підприємстві «Саврань-хліб», де отримувала річну зарплату у розмірі 15,8 тис. грн.

Михайло Паламарчук перерахував 148 999 грн. Чоловік – фізична особа-підприємець, торгує товарами широкого асортименту. Однак наразі вже припинив підприємницьку діяльність.

Олексій Здонов вніс на рахунок «Батьківщини» 148 972 грн. У відкритих реєстрах вказано, що цей добродій заснував два фермерських господарства «Орда 1» і «Орда 2» (смт Саврань) і ТОВ «Іва Оіл ЛТД», яке прописано у селі Березівка Кіровоградської області.

Наталія Дужій пожертвувала 148 987 грн. Жінка веде підприємницьку діяльність і за сумісництвом є дружиною екс-заступника начальника Савранського відділення поліції.

Тетяна Вітвіцька, яка є місцевим підприємцем, відправила партії ЮВТ 148 994 грн. Вона спеціалізується на торгівлі одягом і взуттям.

Ще один ФОП Ірина Стукаленко перерахувала 148 970 грн. Із системи ProZorro дізнаємося, що у липні 2018 року пані Ірина продала Савранському управлінню освіти, молоді та спорту 120 шкільних парт та стільців. Загальна сума угоди — 78 тис. грн.

Ще минулого року місцеві освітяни на 208 тис. грн закупили у ФОП Стукаленко 160 комплектів шкільних меблів.

… А тим часом Голосіївський районний суд Києва до 25 липня продовжив досудове розслідування слідчого управління СБУ у Києві та Київській області у ще одній справі «нечистоплотних» донорів «Батьківщини». Наразі там є двоє підозрюваних.

Віталій Тараненко, для «Главкома».